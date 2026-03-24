Aydın'da mezarlığa devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak mezarlık alanına devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı. R.M. idaresindeki 09 U 6487 plakalı panelvan, Soğukkuyu Mahallesi'nde mezarlık duvarını aşıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada bazı mezarlar zarar gördü.

