Aydın'da Yeşilay gönüllüleri Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'da Yeşilay gönüllüleri, Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi.



Yeşilay Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Sencer Gündüz ve İl Gençlik Komisyon Başkanı Aslıhan Kızıltaş'ın öncülüğünde Afrodisias Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.



Gündüz, gezi esnasında Yeşilay'ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirdi.



Etkinlik kapsamında, Yeşilay gönüllüsü gençlerin hem kültürel mirasla buluşması hem de sosyal farkındalıklarının artırılması amaçlandı.







