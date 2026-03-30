        Aydın'da toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Kentte iki gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

        Ayrıca Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde 2 ev ve Kemer Mahallesi'nde 1 ev için tahliye kararı verildi.

        Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

        Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi.

        Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti.

        Öte yandan dün de 3 ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Menderes taştı, yol ulaşıma kapandı
        Kahraman öğretmen okulunda gözyaşları ile anıldı
        Başkan Çerçioğlu'na Aydınlıların desteği sürüyor
        Aydın'ın ilk ilek bahçeleri törenle hizmete açıldı Buharkent, İlek yetiştir...
        Sağanak yağış Menderes Nehri'ni taşırdı Büyük Menderes Ovası göle döndü
        Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
