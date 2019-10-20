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Aydınlı madencilere ihracat ödülü Maden sektöründe ihracatın yıldızları Bursa’da ödüllerine ...

İHA

Aydınlı madencilere ihracat ödülü Maden sektöründe ihracatın yıldızları Bursa’da ödüllerine kavuşuyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde Madencilik ve Doğal Taş Sektörlerinde faaliyet gösteren, 2018 yılında Türkiye’ye 290 milyon dolar döviz kazandıran, 42 üyesini ödüllendireceği İhracatın Yıldızları Ödül Törenini, 22 Ekim 2019 Salı akşamı Bursa'da gerçekleştirecek.

Türkiye'ye 2018 yılında 916 milyon dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu ihracata en büyük katkıyı sağlayan üyeleri için Muğla, İzmir, Denizli ve Afyon'da düzenlediği "İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri" serisine Bursa'da düzenleyeceği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” ile 2019 yılının finalini yapacak.

Madencilik sektörü 4,5 milyar dolar döviz kazandırdı
Türk madencilik sektörünün 2018 yılında 4 milyar 561 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ödül alacak 42 firmanın faaliyet gösterdiği 9 ilin maden sektöründeki ihracatının 2 milyar 605 milyon dolara ulaştığını, bu illerin Türkiye’nin maden ihracatının yüzde 57’sine imza attığını kaydetti.

“2020 yılında daha fazla firmaya ödül vermeyi arzuluyoruz”
Türk ekonomisinin içinden geçtiği kritik süreçte iç piyasada yaşanan daralmayı ihracatla aşmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Kaya, “İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket ediyoruz. Ülkemizin yeraltı zenginliklerini dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek Türkiye’nin refahının artmasına katkı sağlayan ihracatçılarımızın motivasyonunu arttırmak, morallerinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla Bursa’da yapacağımız ödül töreniyle birlikte 2018 yılında 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapan 189 firmamızı ödüllendirmiş olacağız. Türkiye’nin kalkınması adına “Hayatımız Maden” sloganıyla üretmeye, ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. 2020 yılında düzenleyeceğimiz ödül törenlerinde ödül alacak üye sayımızın 200’ü aşmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.


EMİB’in Bursa’da düzenleyeceği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 9 firma, Doğal Taş sektöründe ise; 33 firma ödüllendirilecek. Madencilik sektörünün 2019 yılındaki son büyük buluşması ise; 1517 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan “3. Hayatımız Maden Çalıştayı” olacak.

AYDIN

20 Ekim 2019 Pazar

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