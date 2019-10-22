Nazilli Kent Konseyi kadın, genç ve engelli meclis başkanlarını seçti

Nazilli Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisi Başkanlarını seçerken, gerçekleştirilen seçimlere ilgi yoğun oldu.

Nazilli Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Meclis Başkanları seçimleri için toplandı. Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından organize edilen toplantı Nazilli Belediye Meclis Toplantı Salonunda, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yürütme Kurulu üyeleri Doç. Dr. Tuncay Sepetçioğlu, Şenol Babacan, Faruk Baştepe ve Genel Sekreter Yeşim Sarp’ın yer aldığı toplantıda üç Meclis Başkanı, açık ara oy farkı ile çalışma guruplarının Meclis Başkanlıklarına seçildi. Sivil Toplum Kuruluşu örgütlerinin yanı sıra kadınların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk seçimlerde Funda Baklacı 113 oyla Kadın Meclisi Başkanı, 113 oy ile Mehmet Ali Mamağa Gençlik Meclisi Başkanı ve 141 oy ile Aysun Bademli Akçil Engelliler Meclisi Başkanlığına seçildi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.