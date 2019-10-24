‘Akıl oyunları ile odaklan’ projesi AB’den hibe aldı Aydınlı öğretmenler, eğitimde farklı bir model için Roma’ya gittiler

Aydın’da eğitim öğretim veren Doktor FevziMürüvet Uğuroğlu Ortaokulu’nda görev yapan bir grup öğretmen tarafından AB standartlarında mesleki yeterliliklerinin arttırılması amacıyla hazırlanan proje AB desteği aldı.

Akıl oyunlarını derslerinde daha aktif kullanmayı amaçlayan öğretmenler tarafından hazırlanan “Akıl oyunları ile odaklan” adlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları nezdinde kabul edilen KA 101 projesi hibe destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında; Dr. FevziMürüvet Uğuroğlu Ortaokulu’nun 9 öğretmeni İtalya’nın Roma şehrinde 5 gün süreyle; ‘Oyun merkezli öğretim teorisi’,’ Sınıf içinde teknoloji ve oyunla bağlantılı yeni ve oluşumcu öğretim metotları’ konularında eğitim aldılar.

Proje koordinatörü olarak görev yapan okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Bayar amaçlarının Avrupa Standartlarında eğitim verirken öğrencileri de hiç sıkmadan keyifli bir şekilde derse katılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bayar, “Derse odaklanamayan öğrencilerimize yönelik yeni müfredatlar, akıl oyunları geliştirerek, eğitime katılmaları, öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesini amaçladık. Zeka oyunları kapsamında öğrencilerin bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi sağlanacaktır. Bunun yanında yabancı kurumlar ile iyi iletişimler kurmak öğretmenlerimizin yabancı dil becerilerini de geliştirecektir. Projenin bir diğer faydası da kültürel tanıtım çalışmaları ile ülkelerin kültürlerinin karşılıklı olarak tanınmış olmasıdır” dedi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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