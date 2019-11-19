Kendi danasının saldırısına uğrayan öğretmen kurtarılmadı

Yenipazar ilçesinde yetiştirdiği dananın saldırması sonucu ağır yaralanan Din Kültürü Öğretmeni Reşat Aslım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Merkez Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, yetiştirdiği dananın saldırısına uğramıştı. Yaklaşık bir tonluk dananın saldırması sonucu ağır yaralanan Aslım, olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Servis Ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış oradan da Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Göğüs bölgesine aldığı boynuz darbeleri sonucu durumu ağır olan Aslım hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öğretmen Aslım’ım ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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