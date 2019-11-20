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Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı

İHA

Nazilli Belediyesi tarafından, belediyenin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışmasının süresi yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı

Nazilli Belediyesi tarafından, belediyenin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışmasının süresi yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.
Nazilli Belediyesi tarafından, ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi’nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması, yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Yarışma takvimi
Yarışma ilan tarihi: 17 Ekim 2019
Son teslim tarihi: 03 Aralık 2019
Seçici kurul değerlendirme tarihi 4 Aralık – 6 Aralık 2019
Halk oylaması tarihleri 9 Aralık – 16 Aralık
Sonuç ilan tarihi: 23 Aralık 2019

AYDIN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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