AK Partili Yavuz’dan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ziyareti

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde yıllardır vatandaşlara hizmet veren Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni binasına taşındı. Aydınİzmir Karayolu üzerinde bulunan ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nünde de taşındığı yeni binada iki kurum birlikte hizmet verecek. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde yapılan çalışmalar hakkında Başhekim Dt. Zafer Zinnur Derin’den bilgiler alan Yavuz, vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti hükümeti olarak birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da yatırımlarını sürdürdüklerini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Öncekine göre daha ulaşılabilir, merkezi bir konumda olan merkezde tıbbi araç ve ekipmanlar ile günde ortalama 200 hasta daha konforlu hizmet alacak. Merkezin taşınarak yenilenmesinde emeği geçen başta önceki dönem milletvekillerimizden Mehmet Erdem başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Merkezimiz Aydınlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

AYDIN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:30

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