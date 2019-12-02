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150 kilogram mavi kapak Başkan Özcan’a teslim edildi

İHA

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu memurları, engellilere destek olmak için başlattıkları kampanya ile topladıkları 150 kilogram mavi kapağı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teslim etti.

150 kilogram mavi kapak Başkan Özcan’a teslim edildi

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu memurları, engellilere destek olmak için başlattıkları kampanya ile topladıkları 150 kilogram mavi kapağı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teslim etti.
Nazilli Ceza İnfaz Kurumu Memuru Mustafa Hıçkıran, görev arkadaşları ve hükümlüler ile birlikte topladıkları yaklaşık 150 kilogram civarındaki mavi kapakları Nazilli Belediyesine getirerek Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teslim etti. Kapakları teslim alan Belediye Başkanı Özcan gönüllü olarak kapak toplayan başta Ceza İnfaz Memuru Mustafa Hıçkıran olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına ve hükümlülere teşekkür etti.
Gerçekleştirdikleri eylem ile farkındalık oluşturduklarına vurgu yapan Başkan Özcan; “Toplumsal dayanışma ve duyarlılığın en güzel örneklerinden birini sergiledikleri için emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Bizler her zaman doğamızı koruyan, insanımızı temel alan projeleri desteklemeye hazırız. Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda daha fazla yer alması, yaşama olan bağlılıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Birlikten kuvvet doğacağını yine arkadaşlarımızın bu çabasıyla görmüş olduk. Nazilli’mizde engelleri hep birlikte el ele aşacağız” dedi.
Hükümlülerin çöpe atmak istedikleri kapakları biriktirmelerini tavsiye ederek kapak toplamaya başlayan Ceza İnfaz Kurumu Memuru Mustafa Hıçkıran; “Hükümlüler ve diğer Memur arkadaşlarımızla birlikte ortak hareket ederek cezaevinde mavi kapak toplamaya 5 yıl önce başladık. Bu 5 yıllık süreç içerisinde daha önce topladıklarımız ile yine 2 adet engelli aracını ihtiyaç sahibine Belediyemiz aracılığı ile kazandırmıştık. Şu anda topladığımız yaklaşık 150 kilogram kapak ile yine ihtiyaç sahibi 2 engellimize Nazilli Belediyesi aracılığı ile ulaşmış olduk. Bu süreç içinde destek olan her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler yine kapak toplamaya devam edeceğiz “ diye konuştu.

Bu tür çalışmaları içinde yer almak ve desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Orhan Tekfidan ; “Ceza infaz kurumlarımız hükümlülerin cezalarını infaz etmelerinin yanı sıra, bu tür sosyal gelişimlerde de bulunarak, farkındalık çabalarına hizmet etmektedir. Mustafa Hıçkıran isimli infaz koruma memuru arkadaşımız 5 yıldır bu çaba içerisindedir. Ben göstermiş olduğu bu çaba için kendisine teşekkür ediyorum. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu olarak bu tür sosyal girişimlerde her zaman devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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