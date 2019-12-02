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Öküz Mehmet Paşa kitap oluyor

İHA

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ile Aydın Valiliği tarafından 13 Kasım arasında düzenlenen, Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu kitaba dönüştürülüyor.

Öküz Mehmet Paşa kitap oluyor

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ile Aydın Valiliği tarafından 13 Kasım arasında düzenlenen, Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu kitaba dönüştürülüyor.
Öküz Mehmet Paşa hakkında ilk kaynak olma özelliğini taşıyacak kitap, düzenlenen sempozyumda ülkenin önde gelen tarihçiler tarafından sunulan 15 adet bildiriden oluşturularak 240 sayfalık bir kitap haline getirildi.
Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz "Düzenlediğimiz sempozyumda katkı sağlayan Aydın Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir sempozyum gerçekleştirdik ve ülkemizin önde gelen tarihçilerin sunduğu bildirileri bir kitap haline getirmeye karar verdik. Sempozyumda sunulan bildirilerden 240 sayfalık bir kitap oluşturduk.1000 adet bastırılan kitap, bu anlamda Öküz Mehmet Paşa hakkında ilk olacak. 10 Aralık tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacak. Ben emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür ederim. Bu kitaptan edinmek isteyenler mahmutokcesiz@hotmail.com adresine e mail gönderebilirler veya 0 532 3474319 telefondan arayabilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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