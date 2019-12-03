Pehlivan; “Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pehlivan; “Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Pehlivan; “Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Madencilerin, emeğin, alın terinin ve fedakarca mücadelenin adı olduklarını kaydeden MHP’li Başkan Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Maden işçisi kardeşlerim namerde avuç açmamak için yerin metrelerce altında alın teri dökmektedir. Maden İşçisi kardeşlerim; emeğin, alın terinin, fedakarca mücadelenin adıdır. Maden İşçisi kardeşlerim; onurlu yaşamanın, helal kazancın zirve noktasıdır. Uzun Mehmet’in mirasçıları, kömürden ekmek çıkarıyor, kömürün karasına özlemlerinin tertemiz resmini çiziyorlar. Yerin altında haklarını arıyorlar. Yerin altında yarınlarını arıyorlar. Yerin altında Türk Milletinin talihini aydınlatmaya çalışıyorlar. Armutçuk, Kozlu, Soma , Ermenek ve niceleri bir daha yaşanmasın. Şehit madenci kardeşlerime Allah ( cc )'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çalışan madenci kardeşlerimizin ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü’ kutluyorum.”

AYDIN

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda ...
Efeler Kaymakamı Şahin'den '3 Aralık Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin'den '3 Aralık Engelliler Günü' ...
Aydın’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı
Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya
YEREL HABERLER Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya
İç çamaşırında eroin çıktı
YEREL HABERLER İç çamaşırında eroin çıktı
Aydın’da yağmurla birlikte salyangoz sezonu başladı Fransızlar, sofralarından Söke salyangozunu eksik etmiyor
YEREL HABERLER Aydın’da yağmurla birlikte salyangoz sezonu ...
Başkan Öztunç’tan üyelerine dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Öztunç’tan üyelerine dolandırıcılık uyarısı
Aydın bir çınarını daha kaybetti 95 yaşındaki Hatice Orhan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın bir çınarını daha kaybetti 95 yaşındaki Hatice ...
Uğur’dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik Derin dondurucu firmasının, mikrodalga fırını da raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Uğur’dan derin dondurucuyu tamamlayan yenilik Derin ...
"Soba değil ihmal öldürür" Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER "Soba değil ihmal öldürür" Aydın Büyükşehir İtfaiye ...
Başkan Kaplan, Engelliler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, Engelliler Günü’nü kutladı
Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı 
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti 
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti 
Güneş enerjisini tamir etmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Güneş enerjisini tamir etmek isterken canından oldu
ATB ‘Aydın İnciri’, ‘Aydın Kestanesi’ ve ‘Aydın Memecik Zeytinyağı’nı tanıttı
YEREL HABERLER ATB ‘Aydın İnciri’, ‘Aydın Kestanesi’ ve ‘Aydın ...
AYTO Kooperatif Atölyesi Çalışıyor
YEREL HABERLER AYTO Kooperatif Atölyesi Çalışıyor
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi 
YEREL HABERLER Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 ...
Öküz Mehmet Paşa kitap oluyor
YEREL HABERLER Öküz Mehmet Paşa kitap oluyor
KUTO'da kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı
YEREL HABERLER KUTO'da kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı
Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' ...
Kazayı engellemek isterken kaza yaptı Orta refüje çarpan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kazayı engellemek isterken kaza yaptı Orta refüje ...
Hastaneye gitmeyen yaşlı çiftin zehirlendikleri ortaya çıktı Sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Hastaneye gitmeyen yaşlı çiftin zehirlendikleri ...
Vali Köşger’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Rektör-Öğrenci Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Rektör-Öğrenci Danışma Kurulu ilk toplantısını ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X