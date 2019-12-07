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Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir’e ziyaret

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danışmanı aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr. Okan Çoban Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danışmanı aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr. Okan Çoban Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Şube Müdürü Murat Demirci de hazır bulundu.
Üniversitenin; bir şehrin eğitimi, sosyal ve kültürel yapısı noktasında lokomotif bir görevi olduğunu belirten Bakanlık Danışmanları, bu anlamda ADÜ’nün kentle bütünleşmeye dayalı çalışmalarını önemseyerek yakından takip ettiklerini ifade ettiler.
Eğitimin sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Her insanın farklı olduğu düşüncesinden hareketle bu eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kadroları; özgün ve yenilikçi, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görmektedir” şeklinde konuştu.
Ziyaret, birlikte yürütülebilecek çalışmalar ve hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

AYDIN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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