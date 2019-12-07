Bu site deniz severleri bir arada topluyor

Aydınlı bir girişimci tarafından deniz üzerindeki taşıtlarda kullanılan tarihi ve kültürel değerlerin yok olmaması için kurulan www.suustunde.com adlı site deniz severleri sanal alemde bir araya getirdi. Denizlerde yıllarca hizmet verdikten sonra miadını doldurmuş gemi ve teknelerden toplanan tarihi, kültürel ve sanat değeri yüksek ürünler bu site aracılığı ile hurda olmaktan kurtarılıyor.

Sitenin kurucusu ve aynı zamanda girişimci olan Eren Budaklı, 4’te 3’ü su olan dünyada, karada olduğu kadar deniz ve deniz üstünde de önemli tarihi, kültürel ve sanatsal değeri yüksek eserler olduğunu belirterek “Maalesef bu tarihi ve kültürel değerler miadını dolduran orijinal gemi ve su üstü araçların hurdaya ayrılması ile yok olup gidiyor. Bizler de sökülen gemilerden bu eserleri alıp kültür ve sanatın devam etmesi için böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 8 ay önce başladığımız bu çalışma ile deniz severleri bir arada toplayıp kültür ve sanata sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

25 yıl önce Aydın’ın Kuşadası ilçesinde başlayan, bugüne kadar artarak devam eden tutku ve merakın gerek bilgi ve deneyim gerekse geniş yelpazesi ile deniz tutkunlarına, antika meraklılarına ve dekoratif ürün arayan herkese hitap eden birikimi www.suustunde.com adlı site sunduklarını belirten Eren Budaklı, “Türkiye´nin en kapsamlı tedarik zincirini oluşturduk. İşin ekonomik yönünden ziyade tarih, kültür ve sanatı koruyup gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“20 farklı kategoride 50 ülke ve 5 bin farklı noktadan ürün toplandı”

Yaptıkları bu girişim ile www.suustunde.com bloğu ile Türkiye´nin en verimli denizcilik ürünlerini satan toptan ve perakende mağazası olmayı kendilerine vizyon edindiklerini belirten Budaklı, “20 farklı kategoride binlerce ürün, 50 ülke, 5000 farklı noktadan özveri ile toplanmış, uygun koşullarda saklanmıştır. Ürün çeşidi itibari ile Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı arşivler arasında bulunan ‘Su Üstünde’ ülkemizin imajına da ciddi katma değer sağlayacak bir adım atmıştır. Deniz ve denizcilik ürünleri, antika, hediyelik eşya, gemi söküm ürünleri, mitolojik ürünler ve tablolar gibi alanında çok geniş bir ürün yelpazesi ile yüksek hizmet kalitesi ve başarma azmi gibi ilkelerinden taviz vermeden ülkemizden dünyaya uzanan bir köprü haline geldik” diyerek 7’den 70’e herkesin seveceği seveceği, ev hanımlarından iş insanlarına kadar birçok farklı kişilerin alışveriş edebileceği bir web sayfasının ortaya çıktığını söyledi.

Tanıtım hizmeti de veriyor

Aydınlı girişimci tarafından kurulan ‘Su Üstünde’ sitesi ile alışverişin yanında blog bölümünde Türkiye’de ve Dünya’da faaliyet gösteren birçok şirket tanıtımı ve denizcinin uğrak yerleri olan restoranlar, kafeler, tatlıcılarda tanıtılıyor. Bununla beraber denizciler için önemli bilgiler içeren denizcilik terimleri, gemi adamı olmak için gerekli bilgiler, Türkiye’deki deniz müzeleri gibi önemli bilgiler de mevcut. Bu bilgilerin yanında Türkiye’nin önemli kruvaziyer limanları olan Kuşadası, İstanbul, Marmaris, Fethiye, Bodrum gibi yerlerinde, 2020 yolcu gemi programı bulunuyor. Blog’da ayrıca Türkiye’de önemli denizcilik yarışları hakkında da bilgiler yer alıyor.

Türk tarihinin önemli deniz adamlarının biyografilerinin de yer aldığı blog’da sadece alışveriş değil aynı zamanda kültür hizmeti de veriliyor. İngilizcesi ile dünyaya açılan web sayfasının her geçen gün popülerliği artıyor.

AYDIN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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