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Kuşadası Devlet Hastanesi yeni MR cihazına kavuştu

İHA

Kuşadası Devlet Hastanesi ileri teknolojiye sahip Manyetik Rezonans (MR) cihazına kavuştu.

Kuşadası Devlet Hastanesi yeni MR cihazına kavuştu

Kuşadası Devlet Hastanesi ileri teknolojiye sahip Manyetik Rezonans (MR) cihazına kavuştu.
Kuşadası Devlet Hastanesi’nde kurulacak olan yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğine sahip yeni MR cihazı ile doktorlara hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkik imkanı sağlayacak. Manyetik Rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahip olan bu cihaz Talasemi hastalarında hastalığın süreciyle ilgili bilgi verebilecek yazılıma sahip tek cihaz olmasıyla da önem kazanacak.
Hizmet alımı ihalesi sonrası yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer tahsisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Yer tahsisi yapılan 1.5 tesla MR (Magnetic Resonans) cihazının kurulumunun tamamlanmasının ardından hasta kabul işlemlerine başlayacak.

AYDIN

12 Aralık 2019 Perşembe

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