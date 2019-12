Özcan ve Arslan güzellik merkezi açan işletmeciyi yalnız bırakmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bölgenin en modern güzellik salonu hizmete girdi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın da katılımı ile açılışı gerçekleştirilen güzellik salonu ‘kendini ve cildini önemseyenlerin adresi’ sloganı ile iddialı bir şekilde hizmet verecek.



Yenimahalle, 23 Nisan Parkı batısı, 90 Sokak No 5’de bulunan Güzellik merkezi açılışına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Zengin ikramlarla ağırlanan konuklar dualar eşliğinde güzellik merkezinin açılış kurdelesini kestiler. Tuğçe Udum rehberliğinde güzellik merkezini gezerek bilgi alan konuklar hayırlı olsun dileklerinde bulundular.



Bölgedeki büyük bir eksikliği gidermeyi ve özellikle kalıcı hizmet bekleyen bayanların adresi olmayı amaçladıklarını ifade eden Tuğçe Udum Medica Life’ın işletmecisi Estetisyen Tuğçe Udum, “Bölgede tek olan özel cihazlar ve güzel bir ekiple hizmet vermeye başladık. Gerek cihazlarıyla gerek ürünleri ile gerçekten Nazilli’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşlemlerimizde bölgesel zayıflamada 2018 Dünya zayıflama robotu seçilen DFinitive EVO ile çalışıyoruz. Epilasyonda da gerçekten teknolojinin geldiği son noktalardan biri olan Epildream One cihazını kullanıyoruz. Bu cihaz 3 ile 6 seans arasında mükemmel sonuç veriyor. En güzel yanı; acı vermemesi, 12 ay kesintisiz işlem yapılabiliyor olması ve her kıl tipini görüyor olması gerçekten çok güzel. Cilt bakım ürünlerinde 2019 yılının prestijli marka ve inovasyon ödül sahibi MyCode ile çalışıyoruz. Kişinin ve cildin sorunu neyse biz aslında onu veriyoruz. Nazilli’de gerçekten güzel bir salon olduğunu düşünüyorum. Bölgede olmayan tek olan cihazlarla birlikte. Aslında bunlar bir kombin. Eğitimler, cihazlar, ürünler, hijyen birleştiği zaman gerçekten sonuç güzel oluyor” dedi.



“Sivilcelerimdem çok kısa sürede kurtuldum”

Güzellik merkezinden hizmet alan Elif Ekiz, “Epilasyon ve cilt bakımı yaptırdım. İkisinden de çok memnun kaldım. Cildimde sivilceler vardı. Çok güzel bir şekilde sakinleştiricilerle, sıkma işlemi olmadan ciddimi ferahlattı. Ve sivilcelerim kalmadı diyebilirim. Onun dışında epilasyon gerçekten acısız ve ağrısız. Çok memnun kaldım. Ben epilasyondan çok korkuyordum ama hiç korktuğum gibi olmadı. Çok memnun kaldım ve herkese de tavsiye ediyorum. Mutlaka gelip denemeliler. Tuğçe gerçekten işinde çok başarılı ve profesyonel. Burası bir güzellik Merkezi'nden çok klinik tarzında bir yer. Gerçekten ben aldığım hizmetlerden çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum” dedi.



Güzellik merkezine cihazları kazandıran Seta Farma Holding Genel Müdürü Tahir Tükeler de, yaptığı bilgilendirmede, “Tuğçe Udum Güzellik Merkezinin özellikle Nazillililere hayırlı olmasını diliyorum. Buraya kazandırdığımız cihazlardan söz edecek olursak bölgenin bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Definitive Evo şu anda Türkiye'de zayıflama robotu olarak anılan bir cihazdır. En büyük özelliği tek seansta hemen sonuç verebilmesidir. Sisteme girdikten hemen 50 dakika sonra incelmede 5 cm ile 12 cm net sonuç verebilmek üzere çalışan bir cihazdır. Ve şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de muadili olmayan tek cihazdır. Ve 2017 yılında İtalya'da yılın en iyi zayıflama cihazı, 2018'de İspanya'da yılın en iyi zayıflama cihazı seçilmiştir. Cihazımızın Nazilli’de tek olması, Tuğçe Hanım’da olması bizim için de özel bir güven ve gurur kaynağı oldu. Çünkü Tuğçe Hanım çok iyi bir eğitimlerden sonra bu salonu açmaya karar verdi” dedi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, son derece modern cihazlar ve profesyonel ekiple ilçeye kazandırılan güzellik merkezinin adeta bir klinik gibi olduğunun altını çizerek, “Buradan hizmet alacak olan bayanlarımız adına çok mutlu oldum. Yeni iş yerinin Nazillimize ve bayanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

