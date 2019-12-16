AK Parti Efeler delegeleri belirlemek için sandığa gitti AK Parti Aydın’da delege seçimleri tamamlandı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Teşkilatı, partinin yedinci olağan kongre süreci öncesi delegelerini belirlemek için sandığa gitti.

Efeler’in yanı sıra Didim ilçesinde de gerçekleştirilen delege seçimleri ile AK Parti Aydın’da delege seçim sürecini tamamladı.

Aydın Gençlik Merkezi’nde yapılan seçimlere partililer yoğun ilgi gösterdi. 10 sandıkta oy kullanılan seçimlerde ilçe kongresinde başkan ve yönetimini oyları ile onaylayacak delegeler tespit edildi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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