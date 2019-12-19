Oğluyla aynı kaderi paylaştı Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

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AydınDenizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Ögel'in 7 yıl önce oğlunu da aynı şekilde motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi.

Kaza saat 14.00 sıralarında AydınDenizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu yönünden AydınDenizli karayoluna çıkan motosiklet sürücüsüne, Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer H. (58) yönetimindeki 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Bekir Ögel’in (55) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Sabah saatlerinde balık tutmak için Menderes nehrine giden Bekir Ögel'in Kuyucak'a dönüş yolunda beton mikserinin altında kaldığı öğrenilirken, oğlu Ömer Ögel'in de 2012 yılında Hamzallı'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYDIN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:45

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