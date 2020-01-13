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Vali Yardımcısı Arat ve Başkan Kaplan, Çakırbeyli'ye müjdelerle geldi

İHA

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orcan mahalle içinden geçen Sarıçay deresindeki çevre düzenlemesi ve mahallenin otopark sorununun çözümü hakkında incelemeler yaptı.

Vali Yardımcısı Arat ve Başkan Kaplan, Çakırbeyli'ye müjdelerle geldi

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orcan mahalle içinden geçen Sarıçay deresindeki çevre düzenlemesi ve mahallenin otopark sorununun çözümü hakkında incelemeler yaptı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hafta sonu mesaisini yoğun bir şekilde geçirirken, Çakırbeyli Mahallesi’nin içinden geçen ve DSİ tarafından ıslahı gerçekleştirilen dere etrafında düzenleme yapılmasını, yine mahallenin özellikle Pazar günlerinde ziyarete gelen vatandaşların karşılaştığı otopark sorununun çözümü hakkında talepte bulundu.

Mahallede incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, dere etrafında yapılması istenen düzenlemelerin bir an evvel gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunacağını ifade etti. Arat; “Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın dere ıslahı yapılmasının ardından dere kenarında bulunan tel örgülerin yetersiz kaldığını, istinat duvarının yükseltilerek perforje demirle desteklenmesi talebi var. Yapılacak bu düzenleme ile derede oluşan pisliğin de önüne geçmiş olacağız” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, mahallenin özellikle Pazar günlerinde trafik sıkıntısı yaşadığını ve bu sorunun çözümü için otopark yapılmak üzere 3 tane arazinin bulunduğunu ifade etti. Kaplan, “Çakırbeyli Mahallemizde özellikle Pazar günleri büyük sorun yaşadığımız otopark sorunu var. Bununla ilgili olarak sayın valimizin de desteği ile burada incelemelerde bulunuyoruz. Mahallede 3 adet otopark yapılmaya elverişli merkeze yakın arazi var. Amacımız bu arazileri gasp etmek değil. Bedelini makul düzeyde olmak şartı ile ödeyerek halkımızın hizmetine sunmak. Yine bunun yanı sıra mahallede dere ıslahını daha güzel bir şekilde yaparak, istinat duvarını yükseltilmesini istiyoruz. Gerekli çalışmaları yapmak üzere vali yardımcımız yerinde incelemelerde bulunarak bizlere destek oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Muhtar Özer Orcan Çakırbeyli ziyareti sonrasında KoçarlıÇakırbeyli yolu üzerinde yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesinde incelemelerde bulundu. Nedim Kaplan, “Adnan Menderes Müzemizde sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Türkiye’ye mâl olmuş bir isim Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in eşyalarının sergileneceği müzemizi mart ayı içerisinde inşaatın bitmesi planlanıyor. Ancak Valimiz Yavuz Selim Köşger' e ilettim kendisinin oluru ile müzenin açılışının 14 Mayıs günü yapılması talebimizi önümüzde ki Hafta Ankara ziyaretimde İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ileteceğim. Sayın Valimiz ve Bakanlarımız uygun görürse tarih bu şekilde olacak. Neden 14 Mayıs derseniz Merhum Başbakanımız Adnan Menderes 14 Mayıs 1950 tarihinde tek parti iktidarına gelişinin yıl dönümüdür. Yine müzenin açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması için gerekli planlamaları yaparak kendisini burada ağırlamak istiyoruz” dedi.

AYDIN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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