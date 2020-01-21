Aydın’da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde İŞKUR aracılığıyla nüfusumuzun iş arayan kesimine, iş bulma konusunda çeşitli programlar ve projeler uygulanıyor. İnsanların piyasa iş koşullarında iş bulma durumu tabi ki söz konusu ama, iş gücü arzıyla iş gücü talebinin karşılaştıran ve onu en uyumlu şekilde ülke menfaatleri doğrultusunda idare etme durumunda olan iş kurumumuz çeşitli programlar yapıyor. İl istihdam kurumları da bunlardan birisi. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantı da Aydın’daki iş gücü arzı ve iş gücü talebiyle ilgili tüm taraflar bu masanın etrafında 23 ayda bir toplanıyoruz. Aydın’da ve tüm Türkiye’de iş kurumumuz son dönemlerde güzel ve çok önemli projelere imza atıyor. Bunlardan birisi de malumunuz dezavantajlı grupların istihdam edilmesi konusu. Malumunuz eğitilmiş, sorunu olmayan insanların iş bulması nispeten daha kolayken, zaman zaman engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın iş bulması konusu sıkıntı teşkil ediyor. Bu noktada İŞKUR’umuz hem Türkiye’de hem Aydın’da engellilerin ve eski hükümlülerin istihdamıyla ilgili çok güzel hibe projeler geliştiriyor. Yani engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurma noktasında destek sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar toplam 43 engelli ve eski hükümlü vatandaşımız kendi işinin sahibi oldu. Burada engelliler için 50 bin TL’lik hibe eski hükümlüler için de 38 bin TL’lik bir hibe devletimiz tarafından veriliyor. İş yapma kabiliyeti olan bir kurs, bir eğitim de veriyoruz onlara istedikleri alanda. Bu eğitim neticesinde hayvancılık olsun, değişik alanlarda onlara kendi işini kurma imkanı sağlanıyor. Bundan da hemşerilerimizin faydalanmasını diliyoruz” dedi.

AYDIN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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