Aydın Tarım Fuarı’nda Nazillili girişimcilerin ürünleri yoğun ilgi gördü

– Aydın’da devam eden tarım fuarında yer alan Nazilli Ticaret Odası standında ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, kozalak reçeli, incir çekirdeği yağı, incir cipsini katılımcıların beğenisine sundu.

Dört gün sürecek olan 8. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda, Nazilli Ticaret Odası (NTO) girişimcilerinin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen fuar 2326 Ocak tarihleri arasında Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarım Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık Teknolojileri, Hayvan Sağlığı, Yem, Tohum, Gübre, Fidancılık, Sulama, Gıda ve Gıda Teknolojileri ve Endüstrisi, Traktör gibi firmaların katıldığı fuarda 358 markaya yer verildi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; “Aydın Tarım Fuarında açtığımız stanttı kadın girişimcilerimize tahsis ettik. Hem girişimcilerimizin desteklenmesi hem de yerel ürünlerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgemiz, tarımsal sanayi ile ilgili önemli bir potansiyele sahiptir. Bu tür fuarlar ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması açısından önem taşımaktadır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizin sadece sanayi ve ticarette değil tarım sektöründe de bir numara olması için çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyor, katılımcı firmalara hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:29

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.