Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı

2018 yılı Aralık ayında kuruluşunu tamamlamasının ardından Söke’de faaliyetlerine başlayan Söke Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.

Açılış törenine Beşiktaş taraftarı olan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, BJK Yöneticileri Kemal Erdoğan, Bilgehan Cenk Sürmen, Hakan Dalbatan, Söke Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri ve Sökeli Beşiktaş taraftarları katıldı. İlk olarak dernek binasını gezen ve dernek yönetimi ile taraftarlarla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle minik taraftarların forma imzalatma ve fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.

Ardından kurdele kesimine geçildi. Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Başkan Çebi, “Beşiktaşlılık ve cemiyetçilik birlik ve beraberlik anlamına gelir. Biz BJK olarak insanların aynı renkleri paylaştığı, aynı acı ve mutlulukları paylaştığı bir kulübüz. Ama biz çok önemli ve çok eski bir kulübüz. İçinde asalet, onur ve duruş var. 'Biz kazanmak için sevmedik' diyen bir kulübüz, diğerlerinden biraz farklıyız. Birlik ve beraberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevmeli ve değer vermeliyiz. Söke dernek binamızın açılış için buradayız, çok da güzel olmuş. Hayırlı olmasını diliyorum. Bize katkı veren ve yalnız bırakmayan Söke Kaymakamımız ve Söke Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Beşiktaş taraftarı olan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da, “Çocukluğundan beri Beşiktaşlılar'dan şampiyon olsak da olmasak da centilmenlik sözleri duydum. Yardımlaşma, sevgi ve saygı Beşiktaş’ın esaslarından diye öğrendik. Ben bütün Beşiktaşlılara açılan dernek binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Beşiktaşlılar Derneği ve binasının açılmış olması mutluluk verici. Beşiktaş ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Söke Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu başkanı Ayhan Türk ise, “Vakti geldiğinde kulüp için elini taşın altına koyan ve bizi bugün yalnız bırakmayan Beşiktaş Kulüp Başkanımız Ahmet Nur Çebi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Söke’ye gelen tek Beşiktaş Başkanı oldu. Bizim derneğimiz de Söke’deki tek taraftar derneği. Sayın Kaymakamımız Tahsin Kurtbeyoğlu da derneğimizin açılması için destek verdi, kendilerine de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Levent Tuncel Bey de bizimle beraber, desteklerinin devam edeceğini biliyoruz. Biz Söke’de inmeyecek bir tabela astık. Dernek yönetimleri değişebilir ancak Beşiktaşlılar Derneği hep burada olacak. Sen ben yok hep Beşiktaş var” diye konuştu.

AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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