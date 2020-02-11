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Çine çaparlarının ilk kuzusuna ‘Umut’ ismi verildi

İHA

– Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahip çıktığı Çine Çaparı projesi kapsamında doğan ilk kuzuya 'Umut' ismini verdi.

Çine çaparlarının ilk kuzusuna ‘Umut’ ismi verildi

– Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahip çıktığı Çine Çaparı projesi kapsamında doğan ilk kuzuya ‘Umut’ ismini verdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş Ata Tohumlarının yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ırklarımızı da koruyor. Dünya üzerinde sadece 130 baş kalan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sahip çıktığı Çine Çaparı cinsi koyunlar, ilk kuzulamalarını yapmaya başladı. Aydın bölgesine özgü cinsin sayısının artıyor olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, kaybolmaya yüz tutan bu genetik kaynağı koruma altına aldıklarını, tarım ve hayvancılıkta yerli ve milli politikalara devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu ilk kuzuya projenin başarısına yönelik "Umut" ismini koydu.

Çine Çaparı cinsi özellikle kıraç ve dağlık çevrelerin olumsuz koşullarına sağladığı uyumla öne çıkıyor. Az miktarda yemle bakılabilen ve kasaplık olarak değerlendirilmesinin yanı sıra süt verimi de iyi olan Çine çaparlarının Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı Yeniköy'deki çiftliğindeki iyi bakıma tepkisi de beklentilerin üzerinde oldu. Çine çaparlarının sayısının artırılarak sakız koyunu örneğindeki gibi koyunculuk yapmak isteyen ihtiyaç sahibi Aydınlı kadınlara hibe edilmesi planlanıyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş Aydın'ın yerli ırkının sayısının artıyor olmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "Deneyimli veteriner hekimlerimiz gözetiminde teknik bilgileri kullanarak bu genetik kaynağımızın sayısını artırıyoruz. Çabalarımızın karşılığını aldık ve ilk kuzumuzu bağrımıza bastık. İlk kuzumuz 'Umut', bu projede yerli ve milli politikalarımızın ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından bize de umut oldu. Bu sebeple adını 'Umut' koyduk. Bundan 2030 yıl sonra halen Aydın'da Çine Çaparı yaşıyor olursa 'Umut' bunun ilk adımı olacak" dedi.
Çine Çaparı cinsi, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınmadan önce sadece tek bir çiftlikte Erdoğan Aktürk tarafından yetiştiriliyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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