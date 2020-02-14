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ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında 'Hukuk, Siyaset ve Sanat' konulu konferans, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında ‘Hukuk, Siyaset ve Sanat’ konulu konferans, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Konferans öncesi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret eden Doç. Dr. Yüksel Yalova, Aydın’ın güzide eğitim kurumu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Arık, Dr. Öğretim Üyesi Umut Tuncer ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal yer aldı.
19.20 ve 21. Dönem Aydın Milletvekili, 21. Dönem TBMM Başkan Vekili, 57. Hükümet Devlet Bakanı Doç. Dr. Yüksel Yalova’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, il müdürleri, ADÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Menderes Akdağ, “1980 öncesinde Aşık Veysel vefat ettiğinde dediler ki ‘Sözlü kültürün, Aşık Edebiyatının son temsilcisi bu dünyadan göçtü” sözleri ile başladığı konuşmasında Aşık Veysel’den alıntılar yaparak sevgi ile beslenen bir kuşağın son temsilcileri olarak kendilerini şanslı gördüklerini söyledi.
Hayatın bir heves değil amaç ve gayeler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Menderes Akdağ, tevazu ile ADÜ’de konferans veren Doç. Dr. Yüksel Yalova’ya teşekkürlerini ileterek konuşmasına son verdi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Devlete ve millete en üst düzeyde hizmet etme imkanı bulmuş değerli devlet adamı örnek bir siyasetçi ve aynı zamanda bir akademisyen olan Sayın Bakanımız Doç. Dr. Yüksel Yalova’yı kariyer günleri vesilesi ile Üniversitemizde ağırlamaktan tüm üniversitem adına mutluluk duyuyor ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki günlerde kariyer günleri etkinliklerinde, siz varlık sebebimiz kıymetli öğrencilerimizi sanat, spor, bilim, akademi ve siyaset gibi alanlarda başarılı olmuş, rol model diyebileceğimiz örnek kişilikleri sizlerle bir araya getirmeyi planlıyoruz. Akademik eğitimin dört duvar arasına sıkışıp kalmaması gerektiğini bir kültürlenme, yetişkin rollerine hazırlanma süreci olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Bu tür kariyer sahibi örnek kişilerin, öğrencilerimizle bir araya gelmesinde öğrencilerimiz açısından faydalar mülahaza ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; başarılı insanları ve onların davranışlarını takip edin. Göreceksiniz başarı arkasından gelecek” dedi.
Konferansın; bir konuyu anlatmak, görüş bildirmek, bir anlamda da danışmak demek olduğunu belirten Doç. Dr. Yüksel Yalova, “Anlamaya, öğrenmeye çalıştığım konuları değişik bölümlerde okuyan arkadaşlarıma iletmeye geldim. Bu konular üzerinde çalışıp yol alırsak önümüzdeki yıllarda değişen paradigmalarda kendi sözümüzün olması için bu paylaşımları önemsiyorum” sözleri ile başladığı konuşmasında, inovasyonun insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişiminden bahsederek kelimelerin köklerini aktardı.
Düşünür, tarihçi ve bilim insanlarının sözlerinden alıntılar yapan Doç. Dr. Yüksel Yalova, “Malatya’da bulunan Aslanlı Tepe’nin, tarihin en eski yeri olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gılgamış Destanı’nın ilkokullarda okutulmasının çok önemli olduğunu vurgulamak isterim, okutulmadığı takdirde geçmişi çok gerilere itiyorsunuz demektir. Örneğin Fransa’da birkaç üniversitede profesörlere neden Gılgamış Destanı okutulmuyor diye tepki gösteriyorlar. Çocuklara okutulan Hint masallarının ayrı bir yeri vardır” sözlerinin ardından destanların çocuklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Konferans, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, Doç. Dr. Yüksel Yalova’ya plaket ve teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.

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