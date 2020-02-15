Bu okul çok organik Atıklarla beslenen tavukların yumurtaları her sabah öğrencilere kahvaltı oluyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesine kurulan kümeste yemekhaneden artan yiyeceklerle tavuk besliyor. "Sıfır Atık" sloganıyla hayata geçirilen projede tavuklardan elde edilen yumurtalar ise her sabah öğrencilere kahvaltı oluyor.

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek gösterilecek bir projeyi hayata geçirdi. Geçen yıl Eylül ayında okul bahçesine yöneticilerin de verdiği destekle öğrenciler tarafından tavuk kümesi kuruldu. Yemekhaneden artan yiyeceklerle ilk başta 10 tavuğu besleyen öğrenciler, zaman içinde tam 55 tavuğa bakmaya başladı. "Sıfır Atık" sloganıyla hayata geçirilen projede, tavuklardan elde edilen haftada 40 organik yumurtayla şimdi öğrencilere sabah kahvaltısı hazırlanıyor.

Amaçlarının öğrencilerde çevreye karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yavuzü, “Proje sayesinde öğrencilerimizin okula sevgi ile bağlandıklarını ve çok mutlu olduklarını gördük. Öğretmenlerimizin de verdiği destekle çevre temizliğine duyarlı, çevresini kirletmeyen öğrenciler yetiştirmek en büyük amacımız. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında geleceğin teminatı olan çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul öğrencileri de projeden çok memnun olduklarını belirterek, ''Akşam yemekhaneden artanları bir kaba boşaltıp tavuklarımıza veriyoruz, onlar da bize sabah kahvaltımızı veriyorlar. Hem organik hem daha sağlıklı. Onların etrafımızda koşturmaları çok güzel, bir canlıyı beslemek daha da güzel. Okul müdürümüze ve bizlere bu fırsatı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştular.

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