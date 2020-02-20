Takla atıp, raylara düşen otomobile tren çarptı; sürücü öldü

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AYDIN'ın Germencik ilçesinde Cemal Bunar'ın (36) kullandığı otomobil takla atıp, yol kenarındaki tren yoluna düştü. Aynı anda gelen yolcu treninin çarpıp, sürüklediği otomobilin sürücüsü Bunar, yaşamını yitirdi.

Kaza, Aydın-İzmir karayolunun Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Ortaklar yönüne giden Cemal Bunar, 09 C 1934 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp, yoldan kenardaki tren yoluna düştü. Aynı anda gelen makinist T.B. yönetimindeki İzmir-Denizli seferini yapan yük treni, otomobile çarptı. Trenin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Cemal Bunar ise açılan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 2 çocuk babası Bunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ortaklar Mahallesi'nde pastane işleten Bunar'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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