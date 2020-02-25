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Kuşadası'na 2019 yılında medyanın ilgisi büyük oldu

İHA

Kuşadası, geçtiğimiz yıl medyada adından en fazla söz ettiren kentlerden biri oldu. 2019 yılında Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak servis edilen haberler; ulusal, bölgesel, yerel ve görsel alanda yayın yapan medya kuruluşlarında geniş yer buldu. 

Kuşadası'na 2019 yılında medyanın ilgisi büyük oldu

Kuşadası, geçtiğimiz yıl medyada adından en fazla söz ettiren kentlerden biri oldu. 2019 yılında Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak servis edilen haberler; ulusal, bölgesel, yerel ve görsel alanda yayın yapan medya kuruluşlarında geniş yer buldu. 

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 2019 yılında medyada en çok konuşulan ilçelerden oldu. Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce geçtiğimiz yıl NisanAralık aylarını kapsayan 9 aylık dönemde toplam 372 haber bülteni hazırlandı.

Kentin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle belediye tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin işlendiği haberler, yayın organlarında büyük ses getirdi. Yazılı ve görüntülü olarak servis edilen haberlerden 304 tanesi ulusal, 344 tanesi bölgesel, 1219 tanesi yerel gazetelerde yer aldı.

Kuşadası; internet portalları ve televizyon kanallarında da kendisine geniş yer buldu. Ulusal ölçekli haber sitelerinde şehirle ilgili 1718 haber yayınlandı. Televizyon kanallarında 45 görüntülü haber izleyiciyle buluştu. Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, “Facebook, Twitter ve Instagram” gibi sosyal medya hesaplarını da etkin bir şekilde kullandı.

Kuşadası’nda altı yıl aradan sonra yeniden kanatlanan kentin en önemli markalarından Altın Güvercin Beste Yarışması’na da Türkiye’nin önde gelen basın kuruluşları büyük puntolarla yer verdi. 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalle ilgili ulusal medyada 6 haber çıktı. Festival haberleri, 632 defa internet sitelerinde, 36 kez de ulusal ve bölgesel çapta yayın yapan televizyon kuruluşlarında yayınlandı.

Kitle iletişim araçlarının doğru ve gerçek bilgiyi insanlara ulaştırmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan haberler sayesinde ilçede yaşayan vatandaşlarımızın belediyemizce verilen hizmet ve yürütülen çalışmalardan haberdar olması bizim için büyük önem taşıyor. 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da üzerimize düşen görevi yerine getirip Kuşadası'nın sesinin ulusal ve yerel medyada daha gür çıkması için çalışmaya devam edeceğiz. Servis ettiğimiz haberlere gazete, dergi, internet sitesi ve televizyonlarda yer veren editör, haber müdürü ve temsilcilere de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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