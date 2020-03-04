Tankerin çarptığı yaya öldü

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarında yürürken akaryakıt tankerinin çarptığı Bülent Gönen (68), yaşamanı yitirdi.

Kaza, AydınDenizli karayolu Nazilli girişindeki Mergen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Cihangir T. yönetimindeki 35 NKD 55 plakalı akaryakıt tankeri, yol kenarında yürüyen Bülent Gönen'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gönen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan tanker şoförü Cihangir T.'nin ifadesinde, "Yol kenarında bir karartı gördüm. Son anda kendisini fark ettim. Yaya olarak ilerliyordu, bir anda aracın önüne yöneldi ama duramadım" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-04 08:04:34



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