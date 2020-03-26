DSİ 21.Bölge Müdürü Balta, Adana’ya atandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

DSİ 21. Aydın Bölge Müdürlüğü görevini 3 yıldır yürüten Mehmet Akif Balta, DSİ 6. Adana Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Balta’nın yerine ise, DSİ 18. Isparta Bölge Müdür yardımcısı Göktuğ İlter atandı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “07 Şubat 2017 tarihinden bu yana DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü olarak görev yapan Aydın, Denizli ve Muğla illerimizde birçok yatırıma imza atan Bölge Müdürümüz Mehmet Akif Balta, DSİ 6. Adana Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmış olup, yerine DSİ 18. Isparta Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, DSİ 21. Aydın Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmıştır. Yeni Bölge Müdürlerimize başarılar diler, kurumumuza ve bölgelerimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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