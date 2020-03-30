Sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu

DHA

Sahile vuran yüzücü paletinde ayak kemikleri bulundu


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paleti içerisinde ayak kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.
Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir kişi, sahile vuran yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, insana ait başka parçaların da olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-03-30 15:46:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de çöp konteynerleri yenileniyor
Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu
Aydın’da tarım işçilerine Korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Aydın’da tarım işçilerine Korona virüs tedbiri
Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı kapılarını kapattı
YEREL HABERLER Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı kapılarını ...
Büyükşehir Acarlar Halinde dezenfeksiyon işlemi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir Acarlar Halinde dezenfeksiyon işlemi yaptı
Aydın Tabip Odası’ndan koruyucu siperlik yaptıran Kent Konseyi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’ndan koruyucu siperlik yaptıran ...
Karacasu’da drone destekli ateş ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Karacasu’da drone destekli ateş ölçümü yapıldı
Başkan Özcan'dan ‘evde kal’ çağrısına kitaplı destek
YEREL HABERLER Başkan Özcan'dan ‘evde kal’ çağrısına kitaplı destek
Söke Belediyesi pazarcılardan işgaliye bedeli almayacak
YEREL HABERLER Söke Belediyesi pazarcılardan işgaliye bedeli ...
Germencik’te tüm mahalleler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Germencik’te tüm mahalleler dezenfekte ediliyor
Kuşadası Kirazlı’nın kiraz çiçekleri açtı
YEREL HABERLER Kuşadası Kirazlı’nın kiraz çiçekleri açtı
Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs ...
Aydın Tabip Odası’ndan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’ndan 'evde kal' çağrısı
(Görüntülü) Sağlık emekçilerine özel mikro heykel
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık emekçilerine özel mikro heykel
Sağlık çalışanlarını temsilen mikro 'Doktor X' heykeli
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını temsilen mikro 'Doktor X' ...
Aydın’da toplam araç sayısı 459 bin 72’ye ulaştı
YEREL HABERLER Aydın’da toplam araç sayısı 459 bin 72’ye ulaştı
Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
YEREL HABERLER Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar
YEREL HABERLER Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar
Çine’de ıslah çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çine’de ıslah çalışmaları devam ediyor
Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor İmamlar yaşlıların imdadına koştu
YEREL HABERLER Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor İmamlar ...
Aydın BŞB'nin Yenipazar'a hizmetleri sürüyor Kozbek: “Emeği çeçenlere teşekkürler”
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin Yenipazar'a hizmetleri sürüyor Kozbek: ...
AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları yaşlıların yardımına koştu
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları yaşlıların ...
Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı
Kuşadası’nda polisten korona denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda polisten korona denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X