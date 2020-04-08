Sağlık Müdürlüğü’nden maske kullanım uyarısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Korona virüsten korunmak amacı ile vatandaşların maske kullanırken dikkat etmesi gerektiği kuralları hatırlattı.

Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında vatandaşların kalabalık ortamlarda, hastane ve marketlere girişte maske takma zorunluluğu bulunurken, maske kullanan vatandaşların sağlıkları açısından bir takım kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tıbbi maske kullanırken hem ağzınıza hem de elinize mikrop bulaştırmamak için, maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına hiçbir zaman dokunmayın” uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.