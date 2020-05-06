İkamet komşuluğu kadar, su üstündeki yaşamda da komşuluk kuralları önemli Su Üstünde Bloğu, marina ve demirleme kuralları ile yat komşuluğunda nezaket kurallarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı, konutlarda olduğu gibi hayatını su üstünde geçirenler için de komşuluk ilişkilerinin ve nezaket kurallarının önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve adeta bir çok bölgesi doğal marina konumundaki Türkiye’de ve dünyada su üstündeki yaşama ilişkin faaliyetler gösteren Su Üstünde Bloğu su sütündeki nezaket kurallarını açıkladı.

Gemi ve tekne sahiplerinin marinalarda demirleme işlemi yaparken de uyması gereken birçok nezaket kuralı ve su üstündeki yaşamda uyulması gereken görgü kuralları ve komşuluk ilişkilerinden söz eden blok yetkilisi Eren Budaklı, yattan yata geçerken nasıl yürüneceğinden, deniz üstü aracının bağlama adabına kadar bir çok önemli kuralı hatırlattı.

Müstakil ev ve apartmanlarda dargınlık olsa da su üstündeki yaşamda iki komşu arasındaki dargınlık olsa bile asla yardımlaşma ve dayanışmadan vazgeçilemeyeceğini ifade eden Budaklı, “Borda bordaya birlikte duran iki yat arasından birine geçilirken direklerin önünden dolaşılması gerekir. Bunun nedeni geminin kıç tarafında yer alan havuzlukta ya da salonda oturan birileri var ise rahatsız etmemektir. Bunun yanında biri sizi yatına davet ettiğinde dahi mutlaka yata binmeden önce müsaade alınması gerekir. Bilindiği üzere yatlara ayakkabı ile çıkılması kesinlikle doğru değildir. Ayakkabınızın altı lastik olsa bile mutlaka çıkarmanız gerekir. Limanda yatları bağlamak için kullanılan yerlere yatlara ait pruvaların aynı yöne bakacak şekilde bağlanması gerekir. Ayrıca bağlanan son teknenin önceki yatların çıkmasına engel olmayacak şekilde bağlandığından emin olunması gerekmektedir” dedi.

Teknelerin marinaya gece yarısından sonra ve sabah çok erken saatte mecbur kalmadıkça gelip gitmemesi gerektiğini ve sabah erken çıkacak olan teknelerin de önceden çevresindeki diğer tekneleri bilgilendirmesi gerektiğini kaydeden Eren Budaklı, “Kim olursa olsun yanınıza yanaşmak üzere olan tekneye yardım etmek bir nezaket kuralıdır. Yanınıza yanaşan tekneye ihtiyacı olup olmadığını sormak önemli bir görgü, yanaşan teknenin halatını alıp bağlamak da adettendir. Kısacası ev ve apartmanlardaki komşuluk ilişkileri ve nezaket kuralları kadar, su üstündeki yaşamda da komşuluk ilişkileri ve nezaket kuralları çok önemlidir” dedi.

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