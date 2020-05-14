Mavişehir Pazaryeri sezon öncesi bakıma alındı

Didim Belediyesi, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Mavişehir Pazaryeri ve çevresinde düzenlemeler gerçekleştirdi.

Didim’de her yaz döneminde başta Didimliler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Mavişehir Pazaryeri ve çevresinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Belediye Zabıta Amirliği, Temizlik ve Fen işleri ekiplerinden oluşan ekipleri Pazar yerinde onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Pazar yerinin otopark çevresindeki seyyar satıcılara ait tezgahlar yerlerinden kaldırılırken, bölgedeki refüj ve çiçeklendirme alanlarına peyzaj ve temizlik çalışması yapıldı. Pazaryerinin iç kısımlarında ise kırık çatı ve oluklar tamir edilirken, iş yerlerinin onarımları yapıldı.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim’in en önemli bölgelerinden olan Mavişehir Pazaryerini normalleşme paketi sonrasında açılması düşündükleri ve bu kapsamda bölge eksik noktaların elde geçirildiğini ifade etti. Pazar yerinin hem Didim hem de esnaflar için önemli olduğunu kaydeden Başkan Atabay, “Mavişehir pazaryerini sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

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