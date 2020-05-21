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Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde bir kamyonet seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Sazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 D 1595 plakalı kamyonet seyir halinde ilerlerken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, kamyoneti durdurup durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken dün meydana gelen yangının aracın elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü.

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