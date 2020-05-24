Motosiklet kazasında yaralanan Berke, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun (19), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.<br>Kaza, 12 Mayıs Salı günü ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine giden Rıdvan Akgül yönetimindeki 09 T 0058 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Berke Beyhatun'un kullandığı 09 NK 654 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun, ağır yaralandı. Beyhatun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi´ne, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Bahattin ALBAYRAK<br>2020-05-24 19:42:18<br>

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