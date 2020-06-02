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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKT Trailer, treyler modasını değiştirecek yeni aracı için dijital lansmana hazırlanıyor

İHA

Treyler ve araç üstü ekipmanları sektörünün öncü firmaları arasında ilk sırayı alan Aydın'daki OKT Trailer önemli bir başarıya imza atacak yeni ürününün tanıtımına hazırlanıyor. OKT, dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle ertelenen IAA 2020 Fuarında tanıtmayı planladıkları treyler modasını değiştirecek yeni ürününü dijital olarak kamuoyuna sunacağını açıkladı.

OKT Trailer, treyler modasını değiştirecek yeni aracı için dijital lansmana hazırlanıyor

Treyler ve araç üstü ekipmanları sektörünün öncü firmaları arasında ilk sırayı alan Aydın’daki OKT Trailer önemli bir başarıya imza atacak yeni ürününün tanıtımına hazırlanıyor. OKT, dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle ertelenen IAA 2020 Fuarında tanıtmayı planladıkları treyler modasını değiştirecek yeni ürününü dijital olarak kamuoyuna sunacağını açıkladı.
Geleceğe Daha Yakın! mottosunu açıklayarak 2020 yılında Dünya’da ses getirecek yeni ürünü için çalışmalarına start veren OKT Trailer, farklı çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda tutan, oldukça iddialı, görsel tasarımı ile farklı, geleceğe bakış açısı ile treyler modasını değiştirecek kullanıcı dostu bir ürün olan yeni nesil gıda tankerinin özelliklerini ve tasarım detaylarını verdi. Üstün Teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda tankeri, gıda taşımacılığında üstün kullanım dinamiklerini müjdeliyor.
Aerodinamik kaygısının önemli olduğu denizaltı ve aynı zamanda dünyanın en aerodinamik formu olan su damlası formundan yola çıkılarak tasarlanan yeni nesil gıda tankeri dış gövde özellikleri ile kullanım ergonomisi ve yakıt verimliliği sunacak. Tasarımında bulunan fütüristtik özellikleri, teknolojisi ve benzersiz görünümü, sınıfının üstün özelliklerini öne çıkaracak yeni nesil gıda tankerini treyler sektörünün en gözde modellerinden biri yapacak. Çevreye duyarlı geleceğe bakış açısı ile tasarlanan yeni nesil gıda tankeri aerodinamik yapısı sayesinde tankerin hareketi esnasında sürtünme kat sayısını düşürerek yakıt tasarrufu elde etmesini ve elde edilen yakıt tasarrufu ile zararlı gaz salınımını azaltarak çevreye doğrudan katkıda bulunmasını sağlayacak.
Daha çok fütüristtik araç tasarımlarından tanınan üst kanatlar ve aracın tampon bölgesinde yer alan difüzör, yeni nesil gıda tankerinin sürüşü esnasında rüzgarı disipliniz ederek gövdesi üzerinden hızlıca kaymasını, aynı zamanda türbülansın araçtan uzaklaşmasını sağlayarak üstün sürüş dinamiklerini destekleyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Teknolojiye yapılan yatırımların ve dijitalleşme dönemi gereklilikleri kapsamında üretim süreçlerindeki ergonomik çalışmaların çıktısı olan yeni nesil gıda tankeri; aerodinamik yapısı, estetik görünümü, elektrikli aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile OKT Trailer markasının yeni tasarım dili olarak fark oluşturacak.
Yeni dönemde fütüristtik çalışmaları ile gündeme gelecek olan OKT Trailer, yeni nesil gıda tankerinin kamuoyuna sunulacağı ve tanıtılacağı Dijital Lansmanın tarihi hakkında OKT Trailer’in sosyal medya hesaplarından duyurusunu yapacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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