AK Partili Metin Yavuz; “Milletimize desteklerimiz devam ediyor”

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, salgınla mücadelede sağlıkla beraber ekonomik alanda da başarılı bir sınav veren Türkiye’de, normalleşme süreciyle birlikte destekler devam ediyor.

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; “Destekler kapsamında kamu bankalarından Konut Destek Paketi, Taşıt Destek Paketi, Sosyal Hayat Destek Paketi ve Tatil Destek Paketi olmak üzere 4 yeni finansman desteği sağlanacak.

Kamu bankaları vasıtasıyla sağlanan 4 ayrı finansman paketiyle, yeni normal süreçte ekonomik alanda da büyük bir devinim gerçekleşecek. İlk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyerek AB, G20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, yeni sürecin de parlayan yıldızı olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni destek paketleri aziz milletimize hayırlı olsun” dedi.

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