Kuşadası’nda Alev Atak Parkı yenilendi

Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yeşil alan ve park hamlesi devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir yandan yeni parklar oluştururken, bir yandan da eski parkları yeniliyor. Son olarak Alev Atak Parkı’nı yenileyen ekiplere teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Ekiplerimiz tarafından peyzaj düzenlemesi yapılan Alev Atak Parkı’na ahşap oturma grupları ve plastik çocuk oyun grubu yerine ahşap malzemeli oyun grupları eklendi. Alev Atak Parkı’nda hem çocukların hem de sizlerin iyi vakit geçirmesini diliyoruz" dedi.



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