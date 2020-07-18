Nazilli'de ilk imza kaptandan



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor, iç transferde ilk imzayı takım kaptanı Zafer Özden'e attırdı. 2015 yılından beri 5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 35 yaşındaki Zafer, yöneticilerden Haluk Volaka'nın katıldığı törenle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Zafer Özden, "Yuvada kaldığım için mutluyum. Burası benim ailem. İnşallah önümüzdeki dönemde çok güçlü kadro kurarak şampiyonluğu yakalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Ben Nazilli Belediyespor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu da yeni sezonda başaracağız inşallah" dedi. Kulüp yöneticisi Haluk Volaka da, "Takımımızın kaptanı olan Zafer Özden kardeşimiz Nazilli Belediyespor'a yıllarını verdi. Takım içinde ağabeylik yaptı ve bizi de mutlu etti. En kötü günümüzde bile çocukları motive ederek heyecanı yeniden aşıladı. Zafer kardeşim ile inşallah daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Camiamıza, kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-07-18 11:06:33



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