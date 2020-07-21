Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz seyyar satıcılara ve dilencilere göz açtırmıyor. İşgaliye kurallarını ihlal eden, kent düzenini bozan ve vatandaşları rahatsız eden kişilerin önüne geçmek için 7/24 esasına göre çalışan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerine geçit vermiyor.

Sıfır işgaliye uygulaması ile ilgili sürdürdüğü denetimlerin yanı sıra korona virüs salgını sırasında yaptığı hijyen ve fahiş fiyat denetimleri ile de Kuşadalıların sağlığını ve huzurunu korumak için çalışan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tatil sezonunun açılması ile birlikte izinsiz seyyar satıcı ve dilencilere de göz açtırmamakta kararlı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu Kuşadası genelinde ve sahil sitelerinde düzenlenen operasyonda izinsiz olduğu tespit edilen 71 seyyar satıcı ile duygu istismarı yaparak vatandaşları rahatsız eden 26 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı. Seyyar satıcıların mallarına el konulurken dilenciler ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, vatandaşların huzurunu sağlamak, haksız ve yasadışı kazanç elde etmek isteyenlerin önüne geçmek için denetimlerine aralıksız olarak devam edeceklerine dikkat çekerek Kuşadası gibi bir turizm kentinde insanların huzurunu bozacak hiçbir duruma izin vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

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