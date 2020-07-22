Büyükşehir Eğrikavak-Musluca arasındaki yolu ulaşıma açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Eğrikavak ve Musluca mahalleleri arasındaki yolda çalışmalarını bitirdi ve 8.5 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

İki mahalle muhtarı da yapılan yol çalışması ile ilgili görüşlerini belirtirken, mahallelerinde ticaretin hızlandığını, ürünlerin kalitesinin artacağını ve arazilerinin artık daha değerli hale geldiğine değindi.

“Seçim olsa da olmasa da hizmetine devam etti”

Eğrikavak Mahalle Muhtarı Muhsin Kıyar, 50 yıldır bu yolun kullanıldığını ve artık daha konforlu hale geldiğini belirterek “Yapılan bu yoldan dolayı, oradaki yerlerimizin değeri artmaya başladı. En önemlisi köyümüz Aydın’a 35 km uzaklıktaydı. Sağolsun Özlem Başkanımız bu yolu yapmakla Aydın merkeze yakınlaştırmış oldu. Ayrıca burası üretim yolu olduğu için tozdan dolayı mahsulümüz neredeyse yarı yarıya zarar görüyordu. Bu yolla birlikte incirimizin kalitesi ve rekoltesinde verim artacak. Başkanımız seçim var diye hizmet yapmadı. Seçim olsa da olmasa da hizmetine devam etti. Vermiş olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu yolla ticaretimiz hızlandı”

Musluca Mahalle Muhtarı Hayati Kor, iki mahallenin bu yola uzun yıllar emek verdiğini ve artık daha kullanışlı hale geldiğini belirterek “Bahçe sahipleri incirimiz tozlanıyor, ürünlerimizin kalitesi düşüyor diye üzülüyorlardı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu isteklerimiz yerine getirdi ve yolumuz yapıldı. Bölge halkına çok faydalı oldu ve bu yolla birlikte ticaret biraz daha hızlandı. Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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