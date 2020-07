Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını keskin hale getirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.



“İthal bıçaklar daha pahalı”

Aslen Denizli Yatağanlı olan Arzu, Hakkı Karakaya çifti 9 yıldır Aydın’da bıçakçılık yapıyor. Baba mesleği olan bıçakçılığı devam ettirdiklerini ifade eden Arzu Karakaya; “Bıçakçılık baba mesleğimiz. Eşimle birlikte işletiyoruz. Eşim bıçak ustası, bileme yapıyor. İşlerimiz geçtiğimiz yıla göre düşük ama bu yılda hareketlilik başladı. Dönem dönem işlerimiz oluyor, bu yıl kurban bayramı ile birlikte yoğunluğumuz da başladı. Bıçak satışları ve bilemeler şu an için aynı gidiyor. Bazı vatandaşlarımız yenisini almayı tercih ederken bazıları da biletmeyi tercih ediyor. Bu seneki bıçak fiyatlarımız boyutları ve kalitesine göre değişiyor, 10 TL’den başlayıp 200 TL’ye kadar bıçaklarımız var. İthal bıçaklar dolar kurundan dolayı daha pahalı. Bileme fiyatlarımız ise bıçaklar 4 TL, satır, balta 7 TL ” dedi.



“Bıçağın çeliği çok önemli”

Kurban bıçağı alırken çelik olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen bıçak bileme ustası Hakkı Karakaya; “Her bıçakla kurban kesilmez. Bazı vatandaşlarımız kesmeye çalışsa da kurban bıçağının ayrı olması gerekir. Sonuçta karşınızdaki de bir can, fazla acı çektirmeden kurban kesilmesi gerekiyor. Bıçağın görüntüsünden ziyade çeliği önemli, fakat halkımız görüntüsüne daha çok önem veriyor. Bıçak alırken fiyatına değil çeliğin kalitesine bakılmalıdır” dedi.



10 yıldır bıçak bileme işi yaptıklarını ifade eden bileme ustası Sercan Durmaz ise “Yaklaşan bayram ile işlerimiz de yoğunlaştı. Bıçaklarını bilemek isteyen vatandaşlarımızın işlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. 10 yıldır aynı yerimizde bıçak bileme işi yapıyoruz. Bayramın yaklaşmasıyla işler yoğunlaştı. Bıçaklar 4 liraya, satırlar ise 5 liraya bileniyor” dedi.



