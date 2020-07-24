Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

İHA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını keskin hale getirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

“İthal bıçaklar daha pahalı”
Aslen Denizli Yatağanlı olan Arzu, Hakkı Karakaya çifti 9 yıldır Aydın’da bıçakçılık yapıyor. Baba mesleği olan bıçakçılığı devam ettirdiklerini ifade eden Arzu Karakaya; “Bıçakçılık baba mesleğimiz. Eşimle birlikte işletiyoruz. Eşim bıçak ustası, bileme yapıyor. İşlerimiz geçtiğimiz yıla göre düşük ama bu yılda hareketlilik başladı. Dönem dönem işlerimiz oluyor, bu yıl kurban bayramı ile birlikte yoğunluğumuz da başladı. Bıçak satışları ve bilemeler şu an için aynı gidiyor. Bazı vatandaşlarımız yenisini almayı tercih ederken bazıları da biletmeyi tercih ediyor. Bu seneki bıçak fiyatlarımız boyutları ve kalitesine göre değişiyor, 10 TL’den başlayıp 200 TL’ye kadar bıçaklarımız var. İthal bıçaklar dolar kurundan dolayı daha pahalı. Bileme fiyatlarımız ise bıçaklar 4 TL, satır, balta 7 TL ” dedi.

“Bıçağın çeliği çok önemli”
Kurban bıçağı alırken çelik olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen bıçak bileme ustası Hakkı Karakaya; “Her bıçakla kurban kesilmez. Bazı vatandaşlarımız kesmeye çalışsa da kurban bıçağının ayrı olması gerekir. Sonuçta karşınızdaki de bir can, fazla acı çektirmeden kurban kesilmesi gerekiyor. Bıçağın görüntüsünden ziyade çeliği önemli, fakat halkımız görüntüsüne daha çok önem veriyor. Bıçak alırken fiyatına değil çeliğin kalitesine bakılmalıdır” dedi.

10 yıldır bıçak bileme işi yaptıklarını ifade eden bileme ustası Sercan Durmaz ise “Yaklaşan bayram ile işlerimiz de yoğunlaştı. Bıçaklarını bilemek isteyen vatandaşlarımızın işlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. 10 yıldır aynı yerimizde bıçak bileme işi yapıyoruz. Bayramın yaklaşmasıyla işler yoğunlaştı. Bıçaklar 4 liraya, satırlar ise 5 liraya bileniyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilinin bagajında saman balyası taşıdı
YEREL HABERLER Otomobilinin bagajında saman balyası taşıdı
AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı
Başkan Atay’ın Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atay’ın Basın Bayramı mesajı
Kaymakam Şahin’den muhtarlara teşekkür
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin’den muhtarlara teşekkür
Nazilli Belediyesi otoparkları bayramda ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi otoparkları bayramda ücretsiz ...
ADÜ ‘2020 Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER ADÜ ‘2020 Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katıldı
Efeler’de sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Efeler’de sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor
Başkan Kaya, geleneği bozmadı Deveci Başkandan, Gazetecilere Deve Sucuğu İkramı
YEREL HABERLER Başkan Kaya, geleneği bozmadı Deveci Başkandan, ...
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
Gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Başkan Çerçioğlu 24 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı: "Basın özgür olursa halk doğrularla Aydınlanır"
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu 24 Temmuz dolayısıyla mesaj ...
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar 20 ton samanı yaktı
YEREL HABERLER Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar 20 ton samanı ...
Efeler Kaymakamlığı 'Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi' personeli eğitim aldı
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamlığı 'Gönül Eli Yaşlı Bakım Projesi' ...
Yanlışlıkla hesabına geçen 29 bin TL´yi iade etti
YEREL HABERLER Yanlışlıkla hesabına geçen 29 bin TL´yi iade etti
Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
Şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası vefat etti
YEREL HABERLER Şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası vefat etti
Almanya'dan tatil için geldiği Kuşadası'nda kalbinden bıçaklandı
YEREL HABERLER Almanya'dan tatil için geldiği Kuşadası'nda kalbinden ...
Vali Aksoy’dan Aydın Defterdarlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan Aydın Defterdarlığı’na ziyaret
Başkan Günel, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti
AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı
Didim ve Söke’ye yeni 112 istasyonu açılacak
YEREL HABERLER Didim ve Söke’ye yeni 112 istasyonu açılacak
Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X