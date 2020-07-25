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Bakan Kurum Aydın’da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; "2002'den bu yana Aydın'a 25 milyarlık yatırım yaptık"

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın'da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı sonrasında Aydın'daki projeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Aydın'da yapılması planlanan Millet Bahçeleri, TOKİ Projeleri, Kentsel Dönüşüm ve il geneli diğer projeler hakkında konuşan Bakan Kurum; "Bugün Aydın için önemli kararlar aldık ve Aydınımız hiçbir şeyden mahrum kalmayacak" dedi.

Bakan Kurum Aydın’da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; "2002'den bu yana Aydın'a 25 milyarlık yatırım yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın'da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı sonrasında Aydın’daki projeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Aydın’da yapılması planlanan Millet Bahçeleri, TOKİ Projeleri, Kentsel Dönüşüm ve il geneli diğer projeler hakkında konuşan Bakan Kurum; “Bugün Aydın için önemli kararlar aldık ve Aydınımız hiçbir şeyden mahrum kalmayacak” dedi.
Efeler Diyarı Aydın’ın jeotermali, kültürü ve tarımı ile ender şehirlerden olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum; “Adnan Menderes'in memleketi Aydındayız. Bugün Aydınımızın geleceğine ilişkin, 2023’e giden yolda yapacaklarımızı istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın manifestosu çerçevesinde şehirlerin alt ve üst yapıları ile ilgili kararları alıyoruz. 2002 yılından bu yana Aydın’a 25 milyarlık yatırım yaptık. Devrim niteliğinde yatırımları Aydın’a kazandırdık. Bugünde önemli kararları aldık. Şimdiden Aydınlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Hava kirliliği anlık ölçülecek
Koordinasyon toplantısında Aydın ile ilgili alınan kararları açıklayan Bakan Kurum; “Aydın jeotermal bakımından yüzde 70 jeotermale sahip bir şehir ve 36 jeotermal tesisi var. Aldığımız karar doğrultusunda bakanlığımızın mobil ölçüm cihazını Aydın’a gönderiyoruz. Artık Aydın Valiliği nezdinde görev yapacak olan bu cihazımızla birlikte tüm jeotermal tesislerinin hava kalitesini anlık izleyeceğiz. Tesislerin hava kirliliğini ölçmek üzere hava kalitesi ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu getireceğiz ve tüm tesisler bu cihazları yıl sonuna kadar takmış olacak. Aynı zamanda bölgede istihdamı için projeler yürüteceğiz. Jeotermalden faydalanarak Aydın’ın ısınma ve tarımda kullanılması amacıyla çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Hava kirliliği olan tesisler için kapatma işlemleri de dahil her türlü yaptırımı uygulayacağız” dedi.

Aydın’a 688 TOKİ yapılacak
Aydın’da yapımı devam eden TOKİ ve Millet Bahçeleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum; “İncirliova’da 206, Söke’de 200, Efeler’de 200, Çine’de 82 olmak üzere toplam 688 sosyal konut çalışmaları Aydın’da başlatılmıştır. Sosyal konut çalışmalarına devam edeceğiz. Adnan Menderes Üniversitemizin hemen yanında da TOKİ çalışmalarımız başlıyor. Nazilli’deki 34 bin metrekarede inşa edilen Millet Bahçesinin inşasında sona yaklaşıldı. Aydınımıza bir millet bahçesi yakışır dedik ve bu kapsamda Efeler’de bulanan AYTER alanında bir Millet Bahçesini Aydın’a kazandırıyoruz. Şehrin merkezine Millet Bahçesi yapmamız önemliydi. Yine Ilıcabaşı Mahallemizdeki kentsel dönüşümü de başlatıyoruz. Bu çerçevede hem Millet Bahçesi hem rezerv konutlar ile Aydın’daki deprem riskini azaltacak kentsel dönüşüm de başlamış olacak. Etaplar halinde hızlı bir şekilde dönüşümü sağlayacağız. Aydın'da deprem riski taşıyan yapı stoğu çok ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütüyor olacağız” dedi.

Koçarlı’da alt yapı sorunu çözülecek
Koçarlı’da altyapı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum; “Koçarlı’da kanalizasyonu yok ve Koçarlı’ya en kısa zamanda kanalizasyonu kazandıracağız. 10 milyonluk proje ile hem kanalizasyon hem arıtma tesisi olacak. Güçlü şehirler için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehirlerimizin önceliği ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aydın bizim için önemli bir şehrimiz. Gerekli kararları da bugün aldığımızı düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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