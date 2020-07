Siirt’in yeşil altını Aydın'dan dağılıyor Hem damaklara hem de ekonomiye hitap eden Siirt fıstığı yoğun ilgi görüyor

Son aylarda bilinirliği önemli ölçüde artan ve ulaşılabilirliği çoğalan Güneydoğu Bölgesi’nin yeşil altını diye de adlandırılan Siirt fıstığı lezzeti, görüntüsü ve besin değerleri ile yiyenlerin hem gözüne hem ağzına hitap ediyor. Antep fıtığı olarak bilinen ancak Siirt’in en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen yeşil fıstık hem damaklara hem de ekonomiye hitap ediyor.

Siirt ili ve etrafındaki bölgeye has sıcak ve kurak iklim koşullarında yetişen genel adı ile Antep fıstığı diye bilinen Siirt fıstığı hem görüntü hem de lezzet bakımından diğerlerinden farklı bulunuyor. Siirt fıstığının 30 yıllık bir hikayesi olduğu halde son yıllarda bölgede yapılan bilinçli tarım teşvik ve teknik destekler sayesinde rekoltenin her geçen gün arttığını belirten Ufresh markasının Satış Müdürü Üsame Boz, fıstıkta rekoltenin her geçen gün arttığını söyledi. Ağaçlandırma ve aşı çalışmaları ile rekoltenin arttığını belirten Ufresh markasının Satış Müdürü Üsame Boz, “Antep fıstığı çeşitlerinden en kalitelisi olarak kabul edilen Siirt çeşidi, Antep fıstığı olarak bilinen uzun, yağ oranı ve tadıyla pastanetatlı sektöründe daha çok tercih edilmektedir. Siirt fıstığı iriliği, görünümü, lezzeti sebebi ile çerezlik olarak tercih edilmektedir. Lezzet yoğunluğu nedeni ile son yıllarda çok rağbet gören bu kuruyemişi tadanların en çok tükettiği kuruyemişi olmaktadır. Bu lezzeti tüketicilerimiz ile taze kavrulmuş şekilde sunarak ulaştırdığımız için müşterilerimizden geri dönüşleri ve ikinci siparişlerini almaktayız” diyerek Siirt’te üretilen fıstığa yurdun her yerinden rağbetin daha fazla olduğunu söyledi.

