Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına plakasız bir motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza AydınDenizli karayolu Umurlu Mahallesi’nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umurlu Hal Kavşağı’ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya, Aydın’dan Denizli istikametine giden plakasız bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve kadın yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü ambulanslarla Aydın Devlet ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Umurlu Hal kavşağında meydana gelen trafik kazası bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, motosikletin yayaya çarptıktan sonra motosiklet sürücüsü ve yayanın yola savrulması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.