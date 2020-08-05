Dijital cihazlar çocukların göz sağlığını olumsuz etkiliyor

Hayatın her alanında etkili olan ve birçok çocuğun bağımlısı haline geldiği dijital cihazların obezite ve çeşitli rahatsızlıklara yol açtığı gibi çocukların gözlerini de tehdit ettiği belirtildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, çocukların ayrılmaz bir parçası haline gelen dijital cihazların önümüzdeki süreçte ciddi bir sağlık sorununa neden olabileceğini belirterek doğru kullanım ile çocukların gelişimine büyük katkılar sağlayan bu cihazların, aşırı kullanıldığında ise gözlerde ciddi sorunlara neden olabileceğini açıkladılar.



Pandemi süreci ve ardından başlayan yaz tatili dolayısıyla okula gitmeyen çocukların zamanlarının önemli bir kısmını dijital cihazlar başında geçirdiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri; Çocuklara geleneksel oyunların da oynatılmasını tavsiye ettiler. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi göz hastalıkları birim sorumlusu Op. Dr. Hakan Şensöz “Yeni jenerasyon, doğdukları andan itibaren teknolojiyle ve dijital cihazlarla iç içe. 2000 ve sonrasında doğan kuşak, bütün yaşamları boyunca teknolojiyle ve dijital ekranlarla birlikte büyüdüler. İlerleyen yıllarda teknolojinin yaşamlarımızın daha da içine gireceğini düşünürsek, dijital teknolojilerin aşırı tüketiminin gözlerde oluşturabileceği etkileri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu noktada ailelerin ve çocukların, aşırı ekrana bakma sebebiyle oluşabilecek problemler hakkında bilgilendirilmesi ve ailelerin çocuklarını yaz aylarında açık alanlarda zaman geçirmek için teşvik etmeleri çok büyük önem taşıyor. Dijital ekran karşısında aşırı zaman geçiren çocuklarda, miyopi, şaşılık ve göz kuruluğu gibi rahatsızlıkların oluşma ve artma riski çok daha yüksek. Bu nedenle çocukların dijital ekran karşısında çok fazla vakit geçirmesini önermiyoruz” dedi.



“Geleneksel ve fiziksel oyunlar ihmal edilmemeli”



Bugün pek çok çocuğun dijital dünyada yalnız başına ve hareketsiz olarak oynamaya başladığını bu durumun çocuk gelişimine de olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Op. Dr. Hakan Şensöz “Birçok anne, baba daha sessiz ve evin içinde olduğu için çocukların ekran başında oynamasına müsaade ediyor. Bu durum ileride çeşitli sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Çocukların dışarıya çıkmaları fiziksel aktivitelerde bulunmaları ve gerçek hayattaki yani mahalledeki arkadaşları ile oynamaları sağlık için daha önemli. Bugün çocukların pek çoğunda sürekli dijital cihazlara bakmaktan kaynaklı rahatsızlıklar artmaya başladı. Annebabalara tavsiyemiz çocuk ‘daha mutlu oluyor ya da görünüyor’ diye sabahtan akşama kadar bilgisayar ya da telefon başında oturtmayın” diye konuştu.



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