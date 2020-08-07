Kuşadası Kent Orkestrası’ndan müzik ziyafeti

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan “Kuşadası Kent Orkestrası” kentin farklı noktalarında konser vermeye devam ediyor. Kuşadası’nın en işlek yerlerinden biri olan Sevgi Sokak’ta gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi, kültürsanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu'nun içinden kurulan ve akordeon, akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ile müzik yapan “Kuşadası Kent Orkestrası” üçüncü konserini verdi. Akşam saatlerinde kafeterya ve benzeri işletmelerin yer aldığı Camikebir Mahallesi Sevgi Sokak’ta gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı ve 18 müzisyenden oluşan orkestranın 1 saat boyunca sergilediği performans dinleyenlerden büyük alkış topladı.

Konserler devam edecek

Kuşadası Kent Orkestrası Şefi Kadir Güz, kentin farklı noktalarında konser vermeye devam edeceklerini belirterek “Yeni kurulan orkestramız vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Sanata ve sanatçıya büyük önem veren bir belediyemiz var. Başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel olmak üzere bize destek veren, bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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