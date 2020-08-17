Aydın’da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Alinda’da ilk kez yazıtlı mezar odası bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Alinda’da ilk kez yazıtlı mezar odası bulundu

İHA

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Alinda Antik Kenti yakınlarında yeni bir oda mezar keşfi yapıldı. Nekropol alanı dışında keşfedilen mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk oda mezar olma özelliğiyle de bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Aydın’da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Alinda’da ilk kez yazıtlı mezar odası bulundu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Alinda Antik Kenti yakınlarında yeni bir oda mezar keşfi yapıldı. Nekropol alanı dışında keşfedilen mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk oda mezar olma özelliğiyle de bilim dünyasını heyecanlandırdı.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 23 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın’da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandırırken bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazıları sonrasında bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlatılırken, keşif yerini ziyaret eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, keşfin Aydın için çok önemli ve sevindiren bir gelişme olduğunu belirtti.

“Gerekli çalışmalarımız başladı”
Oda mezarın nekropol alanının dışında kalan bir bölgede tespit edildiğini ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer; “Karya Medeniyeti’nin izlerinin bulunduğu Alinda bölgemizde şu an için kazı çalışmaları yapılmıyor. Burada uzman ekiplerimiz ile birlikte yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar çerçevesinde sit alanımızın dışında bir oda mezar keşfi yapıldı. Burası normalde nekropol alanı değil. İlk defa bu bölgede bir mezar keşfi yaptık, normalde beklediğimiz bir şey değildi ve bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bölgede bir kurtarma çalışması ve bölgenin acilen kazı noktasına dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Söz konusu alanda daha önce mezar tespiti olmaması bizlere Alinda Antik Kenti nekropolünün çok farklı alanlara da yayıldığını göstermektedir. Bu yazıtlı mezar, en kısa zamanda bilim dünyasına kazandırılacaktır” dedi.

“Bizim için çok önemli bir mezar”
Yapılan temizleme çalışmaları sonrasında mezarın MÖ 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilirken, MS 2. yüzyıla kadar kullanıldığının tespit edildiğini ifade eden Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez ise; “Burada arkeolojik yüzey araştırmalarına başladığımızda bu bölgedeki parsellerde neler bulabiliriz, hangi yapılar var, onları tespit etmeye çalıştık ve bu mezarı keşfettik. Mezarın içerisine girdiğimizde bir yazıt bulduk ve yeni bir keşif olduğunu anladık. Burası bizim için çok önemli bir mezar, çünkü Alinde Antik Kenti’nde ilk defa yazıtlı bir mezar keşfettik. İlk defa bir oda mezarın içerisinde yazıt var ve mezarın Thyion oğlu Kresidemos adına yapıldığı öğrendik. Aydın Müzesi tarafından yapılan temizlik çalışmalarında antik çağdan günümüze kadar bu mezarın defineciler tarafından soyulmuş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda mezar içerisinde 1 adet kandil, 2 adet Roma dönemine ait bronz sikke ve çok sayıda seramik parçası bulduk. Böyle yeni ve önemli bir mezar bulmamız açısından sevinçliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacasu’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Karacasu’da korona virüs denetimi
Aydın Valisi Aksoy’dan Karpuzlu ziyareti
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’dan Karpuzlu ziyareti
Türkiye’de 5 yılda 685 bin çift boşandı Son bir yılda boşanma oranları yüzde 8 arttı
YEREL HABERLER Türkiye’de 5 yılda 685 bin çift boşandı Son bir yılda ...
Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak isteyenler için kampanya
YEREL HABERLER Uğur Soğutma’dan turfanda sezonunu tüm yıla yaymak ...
Aydın’da incir üreticisinin depolama sorunu sona eriyor Başkan Fevzi Çondur, “1800 ton kapasiteli soğuk hava depomuz bu sezon faaliyete geçiyor”
YEREL HABERLER Aydın’da incir üreticisinin depolama sorunu sona ...
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın villasına imar cezası
YEREL HABERLER Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın ...
Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı Korona virüs hastası Aydın Yaşar, “Allah düşmanıma dahi bu hastalığı vermesin”
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını ...
Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Domates üreticileri salça fabrikası önünde uzun ...
Kuşadası, sevilen yazar Buket Uzuner’i ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası, sevilen yazar Buket Uzuner’i ağırladı
Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da, otel odasında kahvesini içtikten sonra ölü ...
Aydın’da otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 kadın yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da bıçaklı kavga: 1 kadın yaralandı
Kuşadası’nda biri bin yıllık iki anıt ağaç bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda biri bin yıllık iki anıt ağaç bulundu
Aydın’da bir otelde 'siyanür' paniği Polis ve savcılık genç bir kadının ölü bulunduğu otelde çalışma başlattı
YEREL HABERLER Aydın’da bir otelde 'siyanür' paniği Polis ve ...
Türkiye’nin kalemleri Kuşadası’nda buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin kalemleri Kuşadası’nda buluştu
Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa ...
Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Haydar, bıçaklı kavgada ağır yaralandı
Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ertelendi
YEREL HABERLER Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ...
Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı: 3 ...
Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık Müdürlüğü el koydu
YEREL HABERLER Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık ...
Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X