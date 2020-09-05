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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ’de kalite izleme iyileştirme toplantısı gerçekleşti

İHA

ADÜ’de kalite izleme iyileştirme toplantısı gerçekleşti

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından yürütülen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) yer aldığı izleme programının koordinasyonunu sağlamak amacıyla, Atatürk Kongre Merkezi’nde kalite izleme iyileştirme toplantısı düzenlendi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında gerçekleşen toplantıya; akademik ve idari birim yöneticileri katıldı. YÖKAK tarafından 2020 yılı bahar döneminde yürütülmesi planlanan ve Covid19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan kurumsal değerlendirme süreçlerinin, pandemi seyrindeki olumlu gelişmeler dikkate alınarak güz döneminde yürütülmesine karar verildi. Bu bağlamda, ADÜ’nün de aralarında bulunduğu 59 yükseköğretim kurumu, Ekim ve Kasım aylarında izleme programı kapsamına alındı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Nadir Savaş Öter’in sunumuyla başlayan programda Öter, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öter, işveren vekillerinin bilgilendirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, risk analizleri, acil durum hazırlıkları, çalışanların sağlık gözetimi ve İSG hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi çalışmalarının yapıldığını aktardı. Hazırlanan İSG eğitim yazılımı ile ADÜ’de başta İSG olmak üzere hizmet içi eğitimlerin pandemi tedbirlerine uygun olarak uzaktan eğitim sistemi ile verilmesinin planlandığını ifade eden Öter, önümüzdeki dönemde acil durum tatbikatlarının gerçekleştirileceğini, çalışanlarımızın sağlık tetkik ve muayenelerinin ADÜ hastanesinde devam edeceğini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine yasal zorunluluktan öte çalışanların sağlık ve güvenliğini düşünerek önem verdiklerini, ilgili eğitimlerin ve acil durum tatbikatlarının belirli bir plan dahilinde her yıl gerçekleştirileceğini belirtti. Prof. Dr. Akyol ayrıca işveren vekili olarak akademik ve idari birim yöneticilerin hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kalite konusunda üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yapmalarına vurgu yaptı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve EğitimÖğretim Komisyon Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, eğitimöğretim başlığı altında Üniversitemizin gelişmeye açık yönleri konusunda yürüttüğü faaliyetlerle birlikte ilerleyen süreç içinde planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ADÜ Kalite Koordinatörü Esin Sebetci, YÖKAK tarafından görevlendirilen değerlendiriciler aracılığı ile gerçekleştirilecek olan İzleme Programının amacı ve kapsamına ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. Ayrıca Sebetci, ADÜ’de yürütülen kalite sistemleri çalışmaları kapsamında izleme ve iyileştirme çalışmalarından elde edilen faydaların önemine vurgu yapıldı.
Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Ahmet Güngör, Üniversitemizin stratejik plan izleme değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı.

Mevcut durumu ve önümüzdeki sürecin planlamasını değerlendiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kurumda başarılı işler yapıldığını özellikle son süreçte bunun birçok örneğini gördüklerini belirterek, “2020 yılına ilk giriş yaptığımızda bu yılı huzur ve bilimsel seferberlik yılı olarak ilan etmiştik. Biz aslında genel olarak batığımızda Ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisiyiz. Üniversitemiz TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin Ulusal Yayın Sıralamasında 217 üniversite arasında 23. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu bizim üniversite kurulduğundan beri gelmiş olduğumuz bir zirve noktadır. Bununla gurur duyuyoruz ve ben bir kez daha emeği geçen tüm öğretim üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Diş Hekimliği alanında ADÜ’nün uluslararası Sağlık Turizm Sertifikası’na sahip Türkiye’deki tek üniversite olduğunu, yakın zamanda dünyanın en saygın ödüllerinden birinin Rektör Aldemir, “Başarılarımızı gerekli yerlere intikal ettirmemiz lazım. Sizlerden kayıtlarınızı somutlaştırmanızı düzgün ve seviyeli bir şekilde çalışmalarınızı belgelendirmenizi rica ediyorum. Kalite standartları çerçevesinde belgelendirilen her çalışma bizim karnemize yansıyacak ve ADÜ’lü olmanın ayrıcalığı daha güçlü hissedilecek. Huzurun olduğu yerde, berekette olur. Huzurlu, sükunetli bir üniversite diliyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ailesinin bir bireyi olmaktan her zaman gurur ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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