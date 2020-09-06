ADÜ Koçarlı MYO Laboratuvar Teknolojisi Programı en çok tercih edilen birinci program oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Laboratuvar Teknolojisi Programı 20202021 Eğitim Öğretim yılında yüzde 100 doluluk oranı ile 32 devlet üniversitesi arasında en çok tercih edilen birinci program oldu.

Program devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 38 üniversiteye ait sıralamada ise ikinci en çok tercih edilen program olma başarısını gösterdi. İki yıldır mezun veren Koçarlı MYO Laboratuvar Teknolojisi Programına kayıtlanan öğrenciler, eğitim öğretim sürecine entegre edilen eğitimler sayesinde yurt dışında da geçerliliği olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 19011 İç Tetkik / Denetçi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001: 2005 Kalite Yönetim Sistemi, Helal Gıda ve Yönetim Sistemi olmak üzere toplam 6 adet sertifika ile yüksek düzeyde donanımlı olarak mezun oluyor.

Koçarlı MYO Öğretim Üyeleri, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Fulya Kaya Apak, Öğr. Gör. Emre Ağcagil, Öğr. Gör. Burcu Keser ve Öğr. Gör. Hilal Demirpençe öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

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